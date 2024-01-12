20-летняя девушка влюбилась в 43-летнего мужчину и стала мачехой подростков

Daily Star: 20-летняя девушка влюбилась в 43-летнего мужчину с двумя детьми

20-летняя пользовательница сети по имени Элли Липтрот влюбилась в мужчину на 23 года старше нее и стала мачехой его детей-подростков. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка регулярно рассказывает о жизни с возлюбленным, 43-летним Марком, в социальных сетях. Она проводит много времени с мужчиной и его детьми — 15-летней дочерью и 11-летним сыном. Липтрот считает, что статус мачехи — лучшее, что она обрела в жизни. «Это самая замечательная роль на свете, я бы ни за что ее не поменяла. Но некоторые люди с этим не согласны, потому что никогда этого не испытывали», — утверждает она.

Многие пользователи уверены, что Липтрот не может воспитывать детей, которые ненамного младше нее. Однако другие люди защищают девушку и хвалят за то, что она взяла на себя роль мачехи в столь юном возрасте. «Возраст — это число! Он не является показателем того, взрослый вы человек или нет! Дети счастливы? Родители счастливы? Идеально! Кого еще это волнует?» — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что жительница Дании влюбилась в мужчину почти вдвое младше нее и столкнулась с критикой в сети. Она заявила, что счастлива быть в отношениях с возлюбленным, так как он относится к ней как к королеве.

