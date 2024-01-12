Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:21, 12 января 2024Из жизни

20-летняя девушка влюбилась в 43-летнего мужчину и стала мачехой подростков

Daily Star: 20-летняя девушка влюбилась в 43-летнего мужчину с двумя детьми

Фото: @elli3liptrot

20-летняя пользовательница сети по имени Элли Липтрот влюбилась в мужчину на 23 года старше нее и стала мачехой его детей-подростков. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка регулярно рассказывает о жизни с возлюбленным, 43-летним Марком, в социальных сетях. Она проводит много времени с мужчиной и его детьми — 15-летней дочерью и 11-летним сыном. Липтрот считает, что статус мачехи — лучшее, что она обрела в жизни. «Это самая замечательная роль на свете, я бы ни за что ее не поменяла. Но некоторые люди с этим не согласны, потому что никогда этого не испытывали», — утверждает она.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018

Многие пользователи уверены, что Липтрот не может воспитывать детей, которые ненамного младше нее. Однако другие люди защищают девушку и хвалят за то, что она взяла на себя роль мачехи в столь юном возрасте. «Возраст — это число! Он не является показателем того, взрослый вы человек или нет! Дети счастливы? Родители счастливы? Идеально! Кого еще это волнует?» — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что жительница Дании влюбилась в мужчину почти вдвое младше нее и столкнулась с критикой в сети. Она заявила, что счастлива быть в отношениях с возлюбленным, так как он относится к ней как к королеве.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Мы не можем не дать пенсию». Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

      В МИД назвали рейдерством изъятие культурного центра в Латвии

      С шефа Ивлева взыскали более 600 тысяч за представление с гигантским рулетом

      Покинувшие Россию фехтовальщики захотели выступать за США на Олимпиаде. Они готовятся стать американскими гражданами

      Глава украинской разведки признал усталость украинцев от конфликта

      Курс доллара опустился ниже 88 рублей

      В России потребовали пояснений МОК из-за плана беглого шпажиста выступать за США

      Подруги детства внезапно узнали о родстве

      Захарова заявила об отсутствии порядочности у политиков Запада из-за Белгорода

      Россияне рассказали об уникальных способах поздравить близких с праздниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости