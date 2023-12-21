42-летнюю женщину осудили за роман с 24-летним

Жительница Дании влюбилась в мужчину почти вдвое младше нее и столкнулась с критикой в сети. Об этом сообщает The Sun.

42-летняя Тина Кубинска Слотт из Копенгагена встретила 24-летнего Каспера Борума в приложении для знакомств. Вскоре женщина сблизилась с мужчиной и стала его партнершей. Она заявила, что счастлива быть в отношениях с Борумом, так как он относится к ней как к королеве. Мужчина готовит для Слотт еду, дарит ей цветы, приносит чай в постель и регулярно ухаживает за ней.

Когда женщина начала делиться своей личной жизнью в социальных сетях, она сразу столкнулась с осуждением. Некоторые пользователи стали утверждать, что Слотт выглядит как мать Борума. Однако многие наоборот порадовались за женщину и отметили, что ей повезло. Сама Слотт не стесняется 18-летней разницы в возрасте с возлюбленным и с удовольствием рассказывает о своих отношениях в соцсетях.

Ранее сообщалось, что жительница США обручилась с мужчиной почти вдвое старше нее и столкнулась с осуждением. По словам девушки, они с женихом не знали возраста друг друга, когда начали общаться.

