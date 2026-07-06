Россиянин изнасиловал подчиненную на рабочем месте

В Екатеринбурге осудили мужчину за изнасилование сотрудницы на работе

В Екатеринбурге осудили мужчину за изнасилование сотрудницы на работе. Об этом в Telegram-канале сообщает Е1.ru.

По данным канала, осенью прошлого года 17-летняя сотрудница салона сотовой связи обвинила своего 32-летнего начальника в изнасиловании в разгар рабочего дня.

После происшествия он заставлял девушку молчать о произошедшем, но она сообщила об этом руководству.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к десяти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что официант изнасиловал коллегу в туалете российского торгового центра.