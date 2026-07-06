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Силовые структуры
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10:02, 6 июля 2026Силовые структуры

Официант изнасиловал коллегу в туалете российского торгового центра

В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина предложил проводить 21-летнюю коллегу после смены в ресторане. Они не успели выйти из торгового центра, а ее сопровождающий схватил девушку за руку и затащил в женский туалет, где совершил изнасилование.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы только через несколько дней после того, как отошла от пережитого. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Ранее сообщалось, что мужчина насиловал и расправлялся с девушками в российском регионе.

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