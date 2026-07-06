Официант изнасиловал коллегу в туалете российского торгового центра

В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги

В Москве задержали официанта за изнасилование коллеги. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина предложил проводить 21-летнюю коллегу после смены в ресторане. Они не успели выйти из торгового центра, а ее сопровождающий схватил девушку за руку и затащил в женский туалет, где совершил изнасилование.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы только через несколько дней после того, как отошла от пережитого. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Ранее сообщалось, что мужчина насиловал и расправлялся с девушками в российском регионе.