От матери Скрипаля скрыли отравление сына

Матери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, не сообщили о случившемся. Об этом его племянница рассказала в интервью «Русской службе Би-Би-Си».

«Она [мать Скрипаля] не будет знать [об отравлении] до самого последнего момента. Она узнает в тот момент, когда эта ситуация хоть как-то разрешится», — рассказала Виктория Скрипаль, проживающая на данный момент в России.

По ее словам, у 90-летней женщины проблемы со здоровьем: у нее слабое зрение и слух, она также страдает от сахарного диабета. «Однако она в твердом уме, в здравой памяти, хорошо рассуждает, но сердце слабое, — пояснила племянница Скрипаля, — кроме того, из-за перелома бедра она почти не ходит, телевизор не смотрит».

«Сергей звонил ей раз в неделю — раз в две недели стабильно. Но она знала, что если он не звонит, значит, в командировке», — отметила она.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении нервно-паралитическим веществом Москву и выслала 23 российских дипломатов. Позже о решении выслать представителей России заявили 16 государств Европы, США, Канада и Австралия, Украина и Молдавия. Москва отвергает все обвинения и пообещала Западу ответить на высылку своих дипломатов.

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