Россия пообещала ответить на хамство Запада

Россия не будет терпеть хамство западных стран и ответит на высылку дипломатов. Об этом во вторник, 27 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе», — посетовал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что в Москве подобные действия считают результатом колоссального давления и шантажа, «который является главным инструментом Вашингтона на международной арене».

Материалы по теме Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

По словам министра, решение западных стран также отражает нежелание правящих элит прислушиваться к народу. «Мне показали материалы — германская газета Welt проводила опрос населения, интересуясь, надо ли вводить новые санкции против России. Более 80 процентов ответили отрицательно. Так что механизмы прямой демократии тоже нужно почаще использовать», — подчеркнул Лавров.

26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и ряд европейских стран.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!