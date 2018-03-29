Состояние дочери Скрипаля улучшилось

Состояние дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленной вместе с ним в Солсбери, значительно улучшилось. Об этом сообщает BBC News в четверг, 29 марта.

«Я рада сообщить об улучшении состояния здоровья Юлии Скрипаль. Лечение подействовало, но она все еще находится под круглосуточным присмотром врачей», — сказала главный врач больницы, в которой находятся пострадавшие, Кристин Бланшард. Ее слова передает Reuters.

Пришла ли женщина в сознание, не уточняется. Состояние самого Сергея Скрипаля остается неизменным. Медики оценивают его как «критическое, но стабильное».

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в их отравлении нервно-паралитическим веществом Москву и выслала 23 российских дипломата. Позже о решении объявить представителей России персонами нон грата заявили более десятка государств Европы, США, Канада, а также Австралия, Украина и Молдавия. Москва отвергла все обвинения и пообещала ответить на высылку своих дипломатов.

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