Посол рассказал о попытках сделать предателями высылаемых дипломатов

Сотрудники американских спецслужб пытаются завербовать высылаемых из США российских дипломатов. Об этом сообщил посол России в Америке Анатолий Антонов, пишут РИА Новости.

«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну», — сказал Антонов.

По словам Антонова, попытки вербовки фиксировали неоднократно, и о них посол решил сообщить в Москву.

26 марта власти США объявили персонами нон-грата 60 российских дипломатов и заявили о закрытии консульства России в Сиэтле. В ответ Москва приняла решение выслать 60 американских дипломатов.

Дипломатический скандал разгорелся в связи с обвинениями Великобритании о причастности России к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были найдены в бессознательном состоянии 4 марта. Москва отвергает все обвинения.

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