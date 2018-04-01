Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Великобритании

Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Александр Яковенко объяснил, какую пользу принесло Великобритании отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом он заявил в программе «Итоги недели» на НТВ, его слова цитирует РИА Новости.

«Если вы обратили внимание, в Брюсселе, когда принималось заявление по Скрипалям, тема Brexit совершенно не звучала. В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами Евросоюза. То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза», — пояснил он.

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Яковенко добавил, что Лондон, согласно новой стратегии национальной безопасности, намерен претендовать на главную роль в сдерживании Москвы и лучшим способом утвердить свое лидерство является «мощная провокация». «Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы, чтобы получить поддержку парламента и народа», — считает посол.

Он отметил, что на причастность британских спецслужб к делу указывает нежелание сотрудничать с Россией и отказ предоставлять ей какие-либо сведения, касающиеся расследования. «Я уверен, что Россия британцев не выпустит из правового поля. Британцам придется отвечать. Мы сейчас просто выбираем методику, по какому пути пойдем», — заключил Яковенко.

Дипломатический скандал разгорелся после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. 4 марта их нашли в бессознательном состоянии в сквере. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок», и возложил ответственность за покушение на Москву. Российская сторона отвергла все обвинения. Британская сторона также выслала российских дипломатов, к ней присоединились США и 27 других стран. Москва уже начала высылку сотрудников дипмиссий в ответ.

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