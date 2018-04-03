Британцы не нашли связи «Новичка» с Россией в деле Скрипаля

Специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Об этом Sky News рассказал руководитель лаборатории Гэри Эйткенхэд, сообщается в Twitter телеканала.

Отмечается, что экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появился «Новичок».

Эйткенхэд подчеркнул, что специалисты лаборатории не занимаются определением происхождения и места производства отравляющего вещества. По его словам, в их сферу деятельности входит только определение типа и семейства яда.

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Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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