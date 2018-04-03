Стало известно о тайном счете Скрипалей в банке

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании всего через несколько дней после того, как женщина получила доступ к тайному банковскому счету. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, счет в одном из российских банков принадлежал умершему в прошлом году сыну Сергея и брату Юлии — Александру. На нем было примерно 200 тысяч долларов: половина суммы, полученной с продажи семейного дома мужчины в Соединенном Королевстве. Другая часть ушла его бывшей жене. Отмечается, что доверенность на средства Юлия получила от отца в конце февраля.

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О тайном банковском счете рассказала племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль. Она в ближайшее время надеется поехать в Великобританию и встретиться с Юлией, которая пришла в себя в конце марта. Женщина также выразила беспокойство из-за бойфренда Юлии, за которого та якобы собиралась выходить замуж. Виктория указала, что считает его странным, а с момента отравления он не давал о себе знать.

Сын Скрипаля Александр умер в Санкт-Петербурге в июле 2017 года из-за болезни печени. Его прах захоронен на кладбище в британском Солсбери рядом с могилой матери Людмилы. Она скончалась осенью 2013-го от рака в возрасте 59 лет.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться, в частности, в гречневой крупе.

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