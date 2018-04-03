В Британии с делом Скрипаля связали новейшую российскую бомбу

Анонсирование в России новой авиабомбы «Дрель» свидетельствует об «агрессивности Кремля» и не случайно совпадает по времени со скандалом вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет издание Daily Express.

По мнению журналистов, появление в российской армии нового боеприпаса увеличивает вероятность начала третьей мировой войны. Журналисты подчеркивают, что информация о «Дрели» появилась практически сразу после отравления Скрипалей.

Западный мир, как отмечает издание, сейчас находится в трудном положении. Ведь, по мнению журналистов, Россия несет ответственность за вмешательство в американские выборы 2016 года, кибератаки и войну в Сирии. Однако издание успокаивает читателей тем, что американский президент Дональд Трамп пригласил главу российского государства Владимира Путина посетить Белый дом.

О новейшей авиабомбе «Дрель» стало известно 31 марта. О ней рассказал заместитель генерального директора концерна-разработчика «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин. Планируется, что бомбу будет нести истребитель пятого поколения Су-57, хотя применена она может быть с самолетов многих типов. Бомба позволяет наносить удары по объектам, находящимся в зоне работы ПВО противника.

Масса планирующей бомбовой кассеты в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами составляет 500 килограммов. Одна «Дрель» способна остановить стреляющую батарею или танковую колонну противника. При отходе от носителя дальность поражения цели составляет свыше 30 километров, несмотря на отсутствие у «Дрели» двигателя.

Государственные испытания Дрели должны завершиться в 2018 году.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. В отравлении власти Великобритании обвинили Россию. Москва отрицает все обвинения и квалифицирует случившееся как теракт.

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