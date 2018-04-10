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Россия отреагировала на секретное послание русских в день отравления Скрипаля

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Сергей Скрипаль

В российском посольстве в Лондоне прокомментировали информацию о секретном сообщении русских, перехваченном военно-воздушными силами Великобритании в день отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 апреля.

Заявления британской стороны, что 3 и 4 марта были перехвачены сообщения, содержащие фразы «посылка доставлена» и два человека «успешно отправились на выход», выглядят крайне неубедительно, сказал представитель российской дипмиссии.
Неуместными назвали и попытки связать эти сообщения с отравлением Скрипалей.

Пресс-секретарь посольства отметил: «Тот факт, что, как утверждалось, перехваченная информация, наряду с другими сведениями, использовалась британской стороной для того, чтобы убедить своих союзников выслать российских дипломатов, вновь свидетельствует о том, что британская позиция основана исключительно на предположениях».

9 апреля таблоид Daily Express со ссылкой на собственные источники сообщил о послании, которое зафиксировала станция сбора разведывательных данных на юге Кипра, где у Соединенного Королевства есть своя авиабаза. В нем, в частности, говорилось, что «посылка доставлена», и два человека «успешно отправились на выход». После этого было обнаружено еще одно сообщение, предположительно связанное с предыдущим. Его содержание не раскрывается.

Официального подтверждения этой информации не было, однако по утверждению таблоида именно эти данные позволили британской стороне судить о том, что за отравлением стоит Россия.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта, а ее отец вышел из критического состояния в начале апреля. Как считает Лондон, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Однако как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и около 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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