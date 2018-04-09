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Британцы узнали о секретном послании русских в день отравления Скрипаля

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Военно-воздушные силы Великобритании в день отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии перехватили подозрительное электронное сообщение, направленное в Россию. Об этом пишет таблоид Daily Express со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, послание зафиксировала станция сбора разведывательных данных на юге Кипра, где у Соединенного Королевства есть своя авиабаза. Сообщение было направлено 4 марта из района неподалеку от сирийской столицы Дамаска в Москву. В нем, в частности, говорилось, что «посылка доставлена», и два человека «успешно отправились на выход».

После этого сотрудник станции проверил все перехваченные сообщения за сутки, и обнаружил еще одно, вероятно, связанное с последним. Его содержание не раскрывается. Об обеих находках сообщили в штаб-квартиру британского Центра правительственной связи в Челтнеме после того, как стало известно об отравлении Скрипалей.

Официального подтверждения этой информации нет. По данным Daily Express, в том числе эти данные позволили британской стороне утверждать, что Россия, крайне вероятно, стоит за отравлением.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Юлия пришла в себя в конце марта, а ее отец вышел из критического состояния 6 апреля и быстро идет на поправку. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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