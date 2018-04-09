Россия пригрозила опубликовать секретную переписку Терезы Мэй

Россия обнародует переписку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в бытность ее главой МВД. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, передает РИА Новости. Он посвящен в том числе обстоятельствам, связанным с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

В ведомстве указали, что происходящее раскручивается по одному сценарию с делами бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и олигарха Бориса Березовского. Представитель Генпрокуратуры указал, что во всех трех случаях расследования были засекречены в нарушение международного права.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад

Карапетян также сообщил, что ведомство «представит копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ее обязанностей министра внутренних дел этой страны».

Скрипаль, шпионивший на Великобританию, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Ответственность за случившееся возложили на Россию. В Кремле все обвинения отвергают.

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля, он быстро идет на поправку. Юлия же пришла в себя в конце марта.

Березовский умер в своем доме в пригороде британской столицы в 2013 году. Причиной его смерти назвали самоубийство.

Литвиненко покинул Россию в 2000 году после того, как в отношении него было заведено несколько уголовных дел. За два года до этого вместе с группой офицеров ФСБ участвовал в пресс-конференции, на которой контрразведчики сообщили о якобы полученных ими указаниях ликвидировать Березовского. Литвиненко был отравлен в ноябре 2006 года. Британия в его смерти обвиняет бывшего сотрудника ФСО, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!