Отец Литвиненко побратался с подозреваемым в убийстве сына Луговым

На съемках «Пусть говорят» отец убитого 12 лет назад в Великобритании подполковника ФСБ Александра Литвиненко обнялся с Андреем Луговым, которого обвиняют в отравлении его сына. Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Караулов, принимавший участие в съемке.

Выпуск будет носить название «По следам Скрипаля: что-то нечисто в Солсбери». «Гениально выступил Вальтер, отец погибшего в Лондоне Литвиненко. Сначала он обнялся с Андрюшей Луговым (якобы с убийцей своего сына), а потом рассказал, как его сын умирал у него руках», — пишет Караулов.

Отец Литвиненко убежден, что сына отравил биохимик Алекс Гольдфарб, входивший в близкий круг олигарха Бориса Березовского, продолжает Караулов. В 2000 году Гольдфарб помогал бежавшему из России Литвиненко переправляться из Турции в Великобританию, где ему предоставили политическое убежище. На протяжении последних недель жизни Литвиненко Гольдфарб представлял его интересы, а после смерти зачитал прессе его предсмертное послание, затем вместе с вдовой бывшего подполковника госбезопасности организовал Фонд справедливости имени Литвиненко. Караулов называет Гольдфарба сотрудником ЦРУ.

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«Уверен, что никто в мире, ни CNN, ни BBC, — никто не попросит у Первого канала право показать это интервью отца Литвиненко. Мы все открыли рты. Даже Дима Борисов (ведущий «Пусть говорят» — прим. «Ленты.ру»). Он не ожидал таких вот признаний», — добавляет журналист.

Со слов Караулова, Вальтер Литвиненко рассказал, что его как потерпевшего не допускают к материалам о гибели сына, в частности к акту вскрытия тела.

«Теперь понятно, почему все медицинские документы по делу Литвиненко в Лондоне засекречены на ближайшие сто лет. Кстати, это сделала Тереза Мэй. И никто у нее не спросил, на кой черт секретить то, что обсуждает весь мир», — возмутился автор поста. Он считает, что сделай Вальтер Литвиненко признания раньше, истории со Скрипалем не случилась бы.

Литвиненко покинул Россию в 2000 году после того, как в отношении него было заведено несколько уголовных дел. За два года до этого вместе с группой офицеров ФСБ участвовал в пресс-конференции, на которой контрразведчики сообщили о якобы полученных ими указаниях ликвидировать Березовского.

Находясь в Великобритании, Литвиненко занимался правозащитной деятельностью, критиковал российскую власть, в соавторстве с Юрием Фельштинским издал книгу «ФСБ взрывает Россию».

Литвиненко был отравлен в ноябре 2006 года. Британия в его смерти обвиняет бывшего сотрудника ФСО, ныне депутата Госдумы Лугового. Незадолго до смерти он встречался с Литвиненко и двумя деловыми партнерами в лондонской гостинице Millennium. В 2007 году прокуратура Великобритании попросила экстрадировать Лугового, но получила отказ.

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