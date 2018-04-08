Британцев защитят от «Новичка» трехметровыми заборами

Власти британского города Солсбери намерены построить заборы высотой около трех метров вокруг мест, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

Речь идет о локациях, где Скрипали побывали перед тем, как им стало плохо, предположительно, от воздействия вещества «Новичок». Кроме того, по данным The Mail on Sunday, дом в Солсбери, где жил Скрипаль, снесут. Это проще, чем обследовать его в поисках следов «Новичка».

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Также, вероятно, снесут итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill — оба эти заведения Скрипали посетили незадолго до того, как потеряли сознание в парке.

Скрипалей обнаружили без сознания в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон объявил, что их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок», созданном в России.

Каким образом вещество попало в организм экс-полковника и его дочери, точно не известно.

The Mail on Sunday пишет, что «Новичок» использовали в форме геля, а не газа. По информации источников издания, гелем намазали ручку двери дома Скрипаля. Он прикоснулся к ней первым, поэтому большая часть вещества осталась на его руках, и Юлия Скрипаль, взявшись за ручку двери после отца, пострадала меньше.

Скрипалю стало лучше 6 апреля, его дочь пришла в сознание в конце марта.

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