Выздоровление Скрипалей назвали чудом

Выздоровление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в британском Солсбери, можно назвать чудом. Такое мнение высказал профессор кафедры токсикологии Лидского университета Алистер Хей, сообщает Sky News.

Хей уверен, что Скрипалей спас человек, вызвавший медиков. «Уверен, если бы парамедики не прибыли на вызов так быстро, Скрипали не выжили бы», — заключил эксперт. Он предположил, что пострадавших специально ввели в искусственную кому и вывели после того, как от отравляющего вещества удалось избавиться. По мнению Хея, врачи действовали «на ощупь».

Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля. По словам медиков, он быстро идет на поправку. Об улучшении состояния Юлии Скрипаль сообщалось в конце марта, 5 апреля полиция опубликовала заявление от ее имени. «Я пришла в себя неделю назад и рада сообщить, что с каждым днем мне становится лучше», — говорилось в нем.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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