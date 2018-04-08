Россия заявила о «переворачивающих дело Скрипаля» новых фактах

В деле Скрипаля появляются новые факты, способные перевернуть расследование «с головы на ноги». Об этом в эфире Первого канала заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Материалы по теме Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад

«Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все дело с головы на ноги. У меня вообще в последнее время возникает вопрос, а был ли мальчик?» — отметил он.

5 апреля в ходе открытого заседания Совета Безопасности Всемирной организации Небензя указал на ряд «странностей» в деле Скрипаля. «Как могли Сергей и Юлия оставаться в нормальном состоянии еще несколько часов, при том что сержант полиции Ник Бейли, пришедший им на помощь, сразу же потерял сознание? Как они все вообще смогли выжить после этого? Единственное объяснение — им всем был незамедлительно введен антидот, — заявил он. — В этом мутном деле есть масса вопросов, и чем дальше, тем их больше».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, шпионивший на Великобританию, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!