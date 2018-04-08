Скрипалей предложили переправить в США под чужими именами

Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США. Как пишет британская газета Sunday Times, таким образом предполагается защитить их от новых покушений.

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Источник в британском правительстве рассказал изданию, что секретная служба Ми-6 обсудила с ЦРУ возможные варианты для переправки Скрипалей под новыми личностями. Среди прочих, назывались Канада, Австралия и Новая Зеландия, однако приоритетом были США как «страна с наименьшими шансами на то, что их там убьют»

Также источники подтвердили, что пострадавшие находятся в сознании и в скором времени начнут помочь следствию.

По информации газеты, Юлия Скрипаль отказалась от консульской поддержи со стороны России, что стало «явным шагом в том, что она может навсегда переехать на Запад».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что к их отравлению причастна Россия. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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