Британия отказала в визе сестре Юлии Скрипаль из-за «нежелания той видеть родных»

Посольство Великобритании в России официально уведомило родственницу Сергея и Юлии Скрипалей Викторию о том, что ей отказано во въезде в страну. Об этом та рассказала агентству «Интерфакс».

«Я получила уведомление, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля вроде бы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Скрипаля не была, что я не работаю, не предоставила банковский счет минимум на 150 тысяч рублей, а также что у меня открытая дата возврата», — сказала она.

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Собеседница агентства отметила, что получила доверенность от матери Сергея Скрипаля представлять интересы семьи в Лондоне.

Виктория Скрипаль выразила желание приехать в Великобританию навестить двоюродную сестру. 5 апреля она заявила, что разговаривала по телефону со своей родственницей, которая пришла в себя после отравления.

Позднее в российском посольстве в Великобритании заявили агентству РИА Новости, что отказ Лондона в визе Виктории Скрипаль «носит политически мотивированный характер и оставляет множество вопросов относительно причин такого решения. Список вопросов к британской стороне множится», — отметил представитель дипмиссии.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что к их отравлению причастна Россия. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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