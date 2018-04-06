Великобритания объяснила отказ пустить в страну племянницу Скрипаля

В министерстве внутренних дел Великобритании рассказали, что заявка племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля на визу была отклонена из-за непорядка в документах. Об этом информирует AFP со ссылкой на МВД.

По данным министерства, заявка на визу Виктории Скрипаль не соответствовала иммиграционным правилам. При этом «Би-би-си» со ссылкой на источник в британском правительстве пишет, что решение отказать во въезде в страну племяннице Скрипаля связано с тем, что она могла попасть под влияние Кремля.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что власти Великобритании отказались пустить в страну Викторию Скрипаль. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон объяснить причины отказа.

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5 апреля Виктория Скрипаль заявила, что разговаривала по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией, которая пришла в себя после отравления.

На записи разговора женщина, представившаяся Юлией Скрипаль, сообщает, что у нее все в порядке. «Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые (...) Ни у кого нет непоправимых вещей», — добавила она, отметив, что скоро выписывается, а состояние Сергея Скрипаля нормальное.

Виктория рассказала ей, что если получит британскую визу, то прилетит в Лондон 9 апреля. Собеседница в ответ заявила, что визу женщине никто не даст.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что к их отравлению причастна Россия. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

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