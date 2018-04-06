Великобритания отказалась пустить племянницу Скрипаля в страну

Британские власти отказались выдать визу племяннице отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источник в британском правительстве.

«Судя по всему, Россия использует Викторию [племянницу Сергея Скрипаля] как пешку, — пояснил собеседник телерадиовещательной корпорации. — Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой».

5 апреля Виктория Скрипаль заявила, что разговаривала по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией, которая пришла в себя после отравления.

На записи разговора женщина, представившаяся Юлией Скрипаль, сообщает, что у нее все в порядке. «Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые (...) Ни у кого нет непоправимых вещей», — добавила она, отметив, что скоро выписывается, а состояние Сергея Скрипаля «нормальное».

Виктория рассказала ей, что если получит британскую визу, то прилетит в Лондон 9 апреля. Собеседница в ответ заявила, что визу женщине никто не даст.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Ранее стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления Скрипалей газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появилось это вещество.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила аналогичными мерами.

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