ОЗХО завершила расследование дела Скрипаля и выложит итоги в свободный доступ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование инцидента в Солсбери и передало отчет по результатам правительству Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на британский МИД.

Форин Офис попросил разослать копии отчета всем странам, подписавшим конвенцию о запрете химоружия, включая Россию. Кроме того, ОЗХО выложит материалы для ознакомления в свободный доступ в 12:00 четверга по Гринвичу (14:00 мск).

3 апреля сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления Скрипалей газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение.

5 апреля посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва признает результаты расследования ОЗХО, но к материалам дела должны быть допущены эксперты не только из стран НАТО, но также из России и других государств мира. Позднее постпред Великобритании при ООН Карен Пирс прокомментировала данное требование, сравнив Россию с профессором Мориарти из рассказов о сыщике Шерлоке Холмсе.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта, а ее отец вышел из критического состояния в начале апреля.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают.