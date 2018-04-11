Мир
 
Последние новости
Курс евро превысил 80 рублей впервые за два года
В России построят гибридный термоядерный реактор
Миллионы пользователей Android попались на опасную уловку
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
Меган Маркл нашли нового мужа
Умерла вокалистка The Staple Singers
Погода в Москве вернулась в норму  
Глава UFC отверг особые условия боя Мэйуэзера и Макгрегора
Германии предрекли миллиардные потери из-за санкций против России

Юлию Скрипаль нашли

Перейти в «Мою Ленту»
Юлия Скрипаль

Дочь бывшего полковника ГРУ Юлия Скрипаль, выписанная из больницы после отравления в британском Солсбери, в настоящий момент находится в госпитале на военной базе. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что сделано это «ради ее собственной безопасности». «Последствия [отравления] нервно-паралитическим газом неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент», — приводит издание слова собеседника.

О какой именно военной базе идет речь, не уточняется.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее отец Сергей Скрипаль по-прежнему госпитализирован. При этом он вышел из критического состояния и, по словам медиков, быстро идет на поправку.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. Как считает Лондон, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Однако как именно это произошло, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и около 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Daughter of poisoned spy Sergei Skripal being guarded by spooks on military base
Юлию Скрипаль выписали из больницы
Россия отреагировала на секретное послание русских в день отравления Скрипаля
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

«Русские вернут нам Косово»

Американцы меняют веру и не любят Россию. Бог простит
23:47 9 апреля

Россия обвинила Запад в ловле рыб-мутантов среди хаоса

05:54Сегодня

Великобритания отказалась бомбить Сирию без доказательств

16:54 9 апреля

Турция все-таки закупит российские С-400 после санкций США

Мир00:01 9 апреля
Американцы во время вторжения 2003 года задерживают сторонников Саддама Хусейна

Проклятая земля

Преданный Россией и убитый Западом: Ирак с Саддамом и без него
08:28Сегодня

Лидеры США, Франции и Британии не смогли решить судьбу Сирии

01:35Сегодня

Военные США рапортовали о готовности атаковать Сирию

06:08Сегодня

Британский полицейский ушел на больничный и стал проституткой

Мир00:0029 марта

В тени кебабов

Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки
23:5610 апреля

Росавиация предупредила о возможной опасности для полетов вблизи Сирии

12:07 9 апреля

Россия пригрозила опубликовать секретную переписку Терезы Мэй

04:34Сегодня

В Альпах пропал управляющий магазинами OBI миллиардер

Россия
«Всегда можно было выпить»
Жизнь советского Урала без цензуры
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
«Они нас бьют комиксами, а мы будем бить докладами!»
США проиграли президентские выборы в России, но битва продолжается
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
В Хабаровске на улице рухнул вертолет
Россиянку осудили за рассказ об изнасиловании в полиции
Неубранные с поля останки жертв крушения Ан-148 объяснили сугробами
Все материалы
Мир
«Русские вернут нам Косово»
Американцы меняют веру и не любят Россию. Бог простит
Юлию Скрипаль нашли
Американцы во время вторжения 2003 года задерживают сторонников Саддама ХусейнаПроклятая земля
Преданный Россией и убитый Западом: Ирак с Саддамом и без него
Великобритания отказалась бомбить Сирию без доказательств
Лидеры США, Франции и Британии не смогли решить судьбу Сирии
Военные США рапортовали о готовности атаковать Сирию
Британский полицейский ушел на больничный и стал проституткой
Все материалы
Бывший СССР
Весь в Папу
Зачем президент Азербайджана решил выбрать себя досрочно
Капитана арестованного Украиной крымского судна выпустили из СИЗО
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Украинский суд арестовал добывавшее песок в Крыму российское судно
Украина испытала «превосходящий российский аналог» ракетный комплекс
Украину впервые пригласили на встречу «Большой семерки»
Лукашенко похвастался тремя яйцами
Все материалы
Экономика
Разбежались
США меряются с Китаем размером пошлин. Пострадает весь мир
Tele2 ответила на обвинения ФАС
Украина одобрила заявление Меркель по «Северному потоку-2»
США пообещали карать за сотрудничество с Россией
Россия отказалась влезать в долги
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
Россиян предупредили о росте цен на электронику из-за обвала рубля
Все материалы
Силовые структуры
Выбили дух
Спецназ устраивает жестокие бои для новобранцев. Их калечат и убивают
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
«У меня нет чувства вины»
Решальщик — о своем ремесле, миллионных гонорарах и продажных судьях
Прихожане подрались в Соборной мечети Петербурга между молитвами
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
Осужденный за коррупцию бывший мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу
Избитый прихожанином охранник мечети Петербурга умер в больнице
Все материалы
Наука и техника
Советский снимок обратной стороны Луны«Разработать такие антенны невозможно»
Эти документы были секретными 60 лет. Вся правда о полетах на Луну
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Два советских воина склонились над убитым товарищем«У всех свои счеты с войной»
Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
Раскрыто истинное происхождение Стоунхенджа
Названо оружие России против США в Сирии
Россия похвалится корпусами кораблей без украинских двигателей
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона
Все материалы
Спорт
«Нельзя ставить слабейшего только потому, что он русский»
Кержаков — об уровне сборной России, дружбе с Невзоровым и клипах с Фараоном
Глава UFC отверг особые условия боя Мэйуэзера и Макгрегора
Фанат поставил жену на победу любимой команды и проиграл
«Барселона» разгромно проиграла и лишилась Лиги чемпионов
Назван покупатель олимпийского BMW Ковальчука
Российский олимпиец пожаловался на «обсирающего» на тренировках тренера
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
Все материалы
Культура
Элис Купер«У каждого будет свой ад»
Элис Купер о вере в бога, ночных кошмарах и голливудских вампирах
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
Смыть и забыть
Протухшая классика и голые члены: почему русский театр легче убить, чем развить
Умерла вокалистка The Staple Singers
Умер автор хитов Киркорова Тончо Русев
В сеть утекла информация о самой эпичной битве «Игры престолов»
Создатели «Мира Дикого Запада» выложили «полный сюжет второго сезона»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мат в соцсетях должен быть удален»
Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Заткнули рты
Где и за что в мире блокируют Telegram
Раскрыт секрет исчезающей картинки
Девушку в слишком большой куртке подняли на смех в сети
Адвокат Telegram потроллил главу ФСБ железными ключами
Комик в красках пересказал монолог сына при встрече с крапивой и прославился
Все материалы
Ценности
The Rolling StonesСтильные развратники
Секс-символы эпохи свободной любви и наркотического угара
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Куртка с изображением Ленина, KTZМодные до смерти
Почему люди носят вещи с лицами диктаторов и тиранов
Зеленые губы сестры Кардашьян стали поводом для шуток
Бренды разочаровались в популярных фэшн-блогерах
Рэпер опомнился и потребовал денег и славы за футболку
Трампа в пальто подняли на смех
Все материалы
Путешествия
«Открой дверь! Я знаю, этот сукин сын у тебя!»
Россиянин прожил зиму в фавелах. Туда боится ходить даже спецназ
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Парковщики заставили туристов провести на улице сутки
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
В космосе откроется первый отель
Все материалы
Из жизни
«Америка не резиновая!»
Россиянин с беременной женой бежал в США от лихих 90-х
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Город-сказка, город-мечта
Бедняки построили индийское Сколково в грязи. Им там не рады
Схватка кобры и питона попала на видео
Американка сделала бикини из мертвых лягушек
Британка лишилась носа в прямом эфире
Австралиец нашел за унитазом черноватого скрытоглазого аспида
Все материалы
Автомобили под водой
8 альтернатив подводным лодкам
Тест: зачем эта штука в автомобиле?
Попробуйте угадать назначение непонятных гаджетов и аксессуаров
Редкие и эксклюзивные Toyota RAV4
Уникальные кроссоверы, которые вы не купите у ближайшего дилера
Это подстава, братан!
Длительный тест Range Rover Velar: трудности, глюки, итоги и конкуренты
73-летний британец провалился на своем Porsche 911 в подземный переход
Представлен новый универсал Audi A6
Ford представил Focus четвертого поколения
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы