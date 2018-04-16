Германия призвала не объявлять Россию врагом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не объявлять всю Россию и ее население врагами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам политика, не стоит отождествлять всю страну с ее руководством. Штайнмайер добавил, что обеспокоен «галопирующим отчуждением» России от западных стран. Президент ФРГ призвал немецких политиков противодействовать этому.

Штайнмайер также призвал Москву и Вашингтон к диалогу по ситуации в Сирии. «Если они не найдут пути друг к другу в сирийском вопросе, то шансы на улучшение ситуации в Сирии будут равны нулю», — добавил он.

Объект в провинции Хомс за неделю до атаки Скриншот: CNN 1 /6

Отношения России и западных стран серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.

Помимо этого, США вместе с другими государствами Запада обвиняют сирийские власти, поддерживающиеся Москвой, в применении химического оружия в Восточной Гуте. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по территории Сирии более 100 крылатых ракет, которые поразили как военные, так и гражданские объекты. Сведений о погибших не поступало. Сирийцы заявляют, что сбили большинство ракет на подлете к целям.

За два дня до этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин не будет принимать участие в возможных военных действиях в Сирии.

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