Хозяйка квартиры в российском городе смыла договор аренды в унитаз

В Краснодаре собственница квартиры смыла договор аренды в унитаз

Собственница квартиры в Краснодаре смыла договор аренды в унитаз, когда пришла забирать плату за месяц проживания. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kub Mash.

По словам арендатора по имени Кристина, она проживала в квартире хозяйки, Светланы, начиная с марта 2026 года. По словам девушки, она исправно оплачивала аренду и услуги ЖКХ. Каждую передачу средств собственницы она фиксировала в переписке. Спустя время Кристина обратила внимание на долг, накопившийся за коммунальные платежи, хотя средства на их оплату она уже передала хозяйке.

В один месяц Светлана, утверждает арендатор, потребовала оплатить аренду на полмесяца раньше срока и через несколько дней пришла, чтобы забрать деньги. Девушка рассказала, что в ходе встречи Светлана отказалась написать расписку о получении выплаты по ее просьбе. «Она сказала, что ей нужен оригинал моего договора, в котором прописаны паспортные данные. Взяв у меня наличкой деньги, выхватила при свидетелях — у меня тогда была дома подруга — договор и пошла его уничтожать в ванную комнату», — описала хронологию событий Кристина. Она пожаловалась, что после случившегося ей не вернули залог и забрали ключи от квартиры, невзирая на договоренность о проживании до конца оплаченного срока.

Ранее Mash сообщал, что актриса Мария Кожевникова с мужем вынесла все имущество собственника из съемного дома.