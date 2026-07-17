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22:07, 17 июля 2026Бывший СССР

Зеленского спрятали за бронестеклом для драмы

«МК»: Зеленский укрылся за бронестеклом для драмы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед публикой в Киеве, впервые укрывшись за пуленепробиваемым экраном. На это обратило внимание «МК».

Политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов объяснил, что появление бронестекла на мероприятиях с участием украинского лидера является «спектаклем». «Никакой угрозы жизни Зеленскому в Киеве нет, пуля снайпера ему не грозит. Это все для внешнего драматического эффекта, создания некой напряженной атмосферы», — сказал он.

Эксперт предположил, что этот ход был придуман для партнеров Украины по НАТО. Он был призван вызвать у Запада чувство вины за отказ выделить Киеву дополнительные средства.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщило, что украинские спецслужбы обязали минимизировать публичные выступления Зеленского. По их сведениям, сейчас «крайне высок» риск покушения на главу республики на фоне акций протеста, а также целого ряда покушений, совершенных ГУР и СБУ на политических оппонентов Зеленского.

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