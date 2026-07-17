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21:44, 17 июля 2026Бывший СССР

Раскрыт план Киева по ликвидации экс-министра обороны Украины

РИА Новости: Киев рассматривает возможность депортации и ликвидации Федорова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Власти Украины рассматривают возможность депортации и ликвидации бывшего министра обороны страны Михаила Федорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Он отметил, что на Украине появились первые сообщения о том, что в отношении Федорова может быть возбуждено уголовное дело. По словам собеседника агентства, сейчас ведутся переговоры, в результате которых экс-министра могут принудительно депортировать в одну из европейских стран, где в дальнейшем его ликвидируют сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее стало известно об отставке Федорова. Позднее он заявил о необходимости уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, с которыми, по данным СМИ, у него были серьезные разногласия.

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