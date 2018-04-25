Разведку США взволновали таинственные поставки из Ирана в Сирию

Разведывательные службы США изучают подозрительные грузовые авиаперелеты из Ирана в Сирию. Об этом CNN сообщили источники в американской администрации.

По их информации, Тегеран может направлять Дамаску системы вооружений, которые в дальнейшем могут использоваться правительственными силами или иранскими частями. О полетах осведомлены США и Израиль, они опасаются, что оружие, которое может находиться среди груза, будет применено для угроз еврейскому государству.

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Как отмечается, переправка в Сирию вооружений — частое явление, однако последние полеты привлекли особое внимание, поскольку были совершены после совместного удара США, Франции и Великобритании по сирийским объектам. СNN указывает, что отношения между Ираном и Израилем также стали более напряженными в последнее время.

Телеканал уточняет, что только на этой неделе было зафиксировано как минимум два полета Ил-76 сирийских ВВС в Иран. Источник CNN отметил, что и другие рейсы транспортных самолетов привлекли внимание американцев.

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума войсками президента Сирии Башара Асада во время операции по освобождению населенного пункта от боевиков. Дамаск и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила.

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