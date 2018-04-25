Сирия похвасталась работающими С-300

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что российские системы противовоздушной обороны С-300 были поставлены Дамаску месяц назад. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс».

«Системы С-300 работают на территории Сирии уже месяц», — ответил он на вопрос о том, когда эти зенитные ракетные комплексы (ЗРК) будут доставлены в страну.

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Позже военно-дипломатический источник сообщил агентству, что Москва не поставляла такое вооружение сирийским властям месяц назад. «Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет», — сказал он.

23 апреля источники в военно-дипломатических кругах сообщали, что вопрос о передаче сирийской армии ЗРК С-300 «Фаворит» практически решен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что после ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии 14 марта у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять подобное вооружение Дамаску.

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