Песков ответил на вопрос о поставках С-300 в Сирию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о поставках установок С-300 в Сирию. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 23 апреля.

«Не буду сейчас никак комментировать. Я лишь еще раз напомню вам заявление, которое сделал президент [РФ Владимир] Путин после нанесения ракетного удара по суверенной стране в нарушение основ международного права. Собственно, ракетный удар — он и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг Сирии и сирийского урегулирования. Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования», — сказал представитель Кремля.

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Так Песков ответил на вопрос о риске ухудшения отношений России с другими странами в связи с возможной поставкой С-300 в Сирию.

Ранее в понедельник газета «Коммерсантъ» сообщила, что вопрос о передаче сирийской армии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» практически решен. По данным издания, ЗРК планируется передать Дамаску на безвозмездной основе в рамках оказания военно-технической помощи.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в Сирию.

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие.

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