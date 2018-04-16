Лавров рассказал о планах России отправить в Сирию комплексы С-300

Россия готова рассмотреть все варианты для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом журналисту «Би-Би-Си» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, полный текст интервью опубликован на сайте ведомства.

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«Несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не поставлять комплекс С-300 в Сирию. Теперь же, после этого возмутительного акта агрессии со стороны США, Франции и Великобритании, мы будем рассматривать варианты обеспечения безопасности сирийского государства. Мы готовы рассмотреть любые способы помочь сирийской армии предотвратить агрессию», — рассказал глава российской дипломатии.

16 апреля эксперты Directorate 4 рассказали, что на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». В январе стало известно, что после сокращения группировки Вооруженных сил России в Сирии на авиабазе Хмеймим сохранится мощная система противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные системы С-400.

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля вместе нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Российская сторона называет подобные обвинения провокацией.

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