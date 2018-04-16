США в очередной раз объявили об уходе из Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о желании вывести войска из Сирии как можно скорее. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 16 апреля.

«Цель Соединенных Штатов не изменилась, — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в воскресенье, 15 апреля. — Президент ясно сообщил о своем намерении вывести войска [из Сирии] в самое ближайшее время».

Она также добавила, что Вашингтон твердо намерен полностью уничтожить террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и создать условия, в которых ее существование впредь будет невозможно.

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Ранее в апреле в Вашингтоне заявляли о скором завершении военной кампании против ИГ в Сирии. Об этом также говорил сам Дональд Трамп. Он отмечал, что, если другие страны региона хотят, чтобы в стране сохранялось американское военное присутствие, им придется взять на себя все расходы.

О намерении американцев покинуть Сирию Трамп сообщал в марте. Тогда он подчеркивал, что США решали слишком много задач в регионе, причем некоторые из них были изначально непосильными. Помимо этого, Вашингтону пришлось разбираться в отношениях между воюющими друг с другом многочисленными вооруженными формированиями.

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