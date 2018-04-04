Трамп предложил оплатить присутствие США в Сирии

Президент США Дональд Трамп предложил Саудовской Аравии заплатить, если она хочет, чтобы в Сирии сохранялось американское военное присутствие. Его слова передает Al-Jazeera в среду, 4 апреля.

«Мы почти завершили выполнение всех своих задач [по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России)], и скоро решим, что будем делать дальше, — заявил он на пресс-конференции в Белом доме. — Саудовская Аравия очень интересуется нашим решением. Что ж, если они хотят, чтобы мы остались, возможно, им придется это оплатить».

Материалы по теме Танцы с саблями Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабитском королевстве

Как сообщает телеканал, Трамп провел телефонный разговор с саудовским королем Салманом бин Абдул-Азиз Аль Саудом в понедельник, 2 апреля. Они обсудили проблемы в регионе, в том числе и возможность мирного решения конфликта между Палестиной и Израилем, а также пути укрепления стратегического партнерства между Вашингтоном и Эр-Риядом.

В то же время в заявлении Белого дома ничего не говорится об обсуждении лидерами двух государств финансирования Саудовской Аравией американских военных в Сирии.

В марте Трамп заявлял, что Соединенные Штаты уйдут из Сирии сразу после разгрома ИГ. Он отметил, что США пришлось решать слишком много задач в регионе, причем некоторые из них были изначально непосильными. Помимо этого, Вашингтону пришлось разбирать отношения между воюющими друг с другом многочисленными вооруженными формированиями, некоторые из них можно считать террористическими.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!