Трамп определил степень своей жесткости к России

Президент США Дональд Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России главой государства. Об этом он заявил на встрече с лидерами стран Балтии, передает CNN.

«Вероятно, никто не был более жестким к России, чем я. Но если бы мы поладили с ней, это было бы хорошо, а не плохо. И все с этим соглашаются, кроме очень глупых людей», — сказал Трамп.

Доказательством принципиальной позиции Вашингтона американский лидер назвал поставки нефти и газа за рубеж, что, по его словам, нежелательно для Москвы.

Ранее на той же встрече президент США заявил, что окажет военную помощь Эстонии, Латвии и Литве. На закупку крупнокалиберных боеприпасов Вашингтон выделят около 100 миллионов долларов. На обучение военных и покупку снаряжения для повышения уровня подготовки вооруженных сил и национальных сил безопасности трех стран планируется направить более 70 миллионов долларов.

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