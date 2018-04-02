Трамп отказался помиловать Ярошенко

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова получила ответ от американских властей на свое обращение по поводу осужденного россиянина Константина Ярошенко. Об этом она рассказала РИА Новости в понедельник, 2 апреля.

По ее словам, ответ был направлен от имени президента США Дональда Трампа. «Сообщается, что расследование велось с соблюдением демократических правил и Ярошенко осужден законно и обоснованно», — пояснила она.

Жена россиянина Виктория за день до этого сообщила, что ее супруг в американской тюрьме в последние месяцы систематически подвергается унижениям. «Константин позвонил, сказал, что уже три месяца терпит издевательства со стороны нового охранника, то есть это даже не охранник, а администратор», — сказала она.

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Женщина пояснила, что сотрудник постоянно проводит личные досмотры Ярошенко без объяснения причин, «из толпы выдергивает, к стенке приставляет, начинает обыскивать». По ее словам, летчик опасается, что ему могут подбросить наркотики и затем увеличить срок заключения до пожизненного.

В 2011 году Ярошенко был приговорен американским судом к 20-летнему тюремному заключению за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. В США его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года.

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