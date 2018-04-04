США заявили о скорой победе над ИГ

США в скором времени завершат военную кампанию против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс передает ТАСС.

«Военная миссия по ликвидации ИГ в Сирии подходит к скорейшему завершению с учетом почти полного уничтожения группировки. Мы продолжим консультироваться с нашими союзниками и друзьями относительно будущих планов», — заявила она.

Сандерс добавила, что Соединенные Штаты и их союзники продолжат «ликвидировать незначительное присутствие ИГ в Сирии».

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Ранее президент США Дональд Трамп также заявил о скором завершении выполнения всех задач по борьбе с «Исламским государством».

Об освобождении Сирии от террористов ИГ ранее уже заявляли и другие государства. В декабре прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов констатировал, что «на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует». Месяцем ранее о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке также заявлял президент Ирана Хасан Рухани.

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