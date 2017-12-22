Сирия потребовала вывода американских и турецких войск

Дамаск требует немедленного вывода турецких и американских войск из Сирии без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Башар Джаафари, сообщает ТАСС.

«Мы рассматриваем присутствие сил Турции как агрессию. Заявление США о закреплении присутствия войск в Сирии — агрессия по отношению к суверенитету Сирии и противоречит уставу ООН», — отметил дипломат.

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6 декабря Минобороны России уличило США в желании незаконно оставить свои войска в Сирии. Пентагон пытается использовать как предлог для этого данные о том, что части террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии до сих пор не разгромлены, отмечал представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Двумя месяцами ранее он заявил, что американская военная база в Эт-Танфе на сирийско-иорданской границе превратилась в черную дыру, откуда совершают вылазки мобильные группы боевиков ИГ.

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