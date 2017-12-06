Минобороны уличило США в желании незаконно оставить свои войска в Сирии

Заявление Пентагона о том, что части террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии до сих пор не разгромлены, являются предлогом для того, чтобы оставить американские войска на территории этой страны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

«Слова о якобы непобежденном ИГ в Сирии — искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирийской республике», — сообщил Конашенков.

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Он отметил, что обстановку в Сирии «удалось стабилизировать, а теперь и полностью разгромить ИГ именно благодаря российской военной операции, начавшейся 30 сентября 2015 года».

«Хотели бы напомнить представителю Пентагона, что зарождение, экспансия в Ираке и вторжение в Сирию международной террористической группировки ИГ происходило де-факто при молчаливом невмешательстве Пентагона», — добавил он.

Ранее в среду начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов «Исламского государства». «На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует», — констатировал начальник Генштаба.

5 декабря сообщалось, что США считают освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов по большей части своей заслугой, а не заслугой России. По словам представителя американского военного ведомства Эрика Пэхона, «сирийский режим и Россия не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому ИГ» и осуществили лишь небольшую часть операций.

