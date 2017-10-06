Минобороны назвало американскую базу Эт-Танфе в Сирии «черной дырой»

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что американская военная база в Эт-Танфе на сирийско-иорданской границе превратилась в «черную дыру», откуда совершают вылазки мобильные группы боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил представитель Минобороны, незаконное развертывание в апреле 2017 года этой военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось необходимостью проведения операций против ИГ. Однако за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против террористов.

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Кроме того, по словам Конашенкова, представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой бойцов «Новой сирийской армии» (НСА). «Вместо НСА, как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГ», — констатировал Конашенков.

Он добавил, что рядом с базой расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, которые по сути, стали «живым щитом», которым прикрываются американцы.

4 октября Конашенков посетовал, что окончательному разгрому ИГ в Сирии мешает поддержка, которую Вашингтон оказывает боевикам. Кроме того, он рассказал: за последние несколько дней боевики провели несколько операций в 50-километровой зоне вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. «Той самой, где расположена "военная миссия США", куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов», — пояснил представитель Минобороны.