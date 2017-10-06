Минобороны назвало американскую базу Эт-Танфе в Сирии «черной дырой»

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что американская военная база в Эт-Танфе на сирийско-иорданской границе превратилась в «черную дыру», откуда совершают вылазки мобильные группы боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил представитель Минобороны, незаконное развертывание в апреле 2017 года этой военной базы США на сирийско-иорданской границе публично оправдывалось необходимостью проведения операций против ИГ. Однако за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против террористов.
Кроме того, по словам Конашенкова, представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой бойцов «Новой сирийской армии» (НСА). «Вместо НСА, как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГ», — констатировал Конашенков.
Он добавил, что рядом с базой расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, в котором находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, которые по сути, стали «живым щитом», которым прикрываются американцы.
4 октября Конашенков посетовал, что окончательному разгрому ИГ в Сирии мешает поддержка, которую Вашингтон оказывает боевикам. Кроме того, он рассказал: за последние несколько дней боевики провели несколько операций в 50-километровой зоне вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. «Той самой, где расположена "военная миссия США", куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов», — пояснил представитель Минобороны.