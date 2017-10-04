Минобороны назвало основное препятствие для окончательного разгрома ИГ

По мнению российского Министерства обороны, поддержка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) со стороны США мешает их окончательному разгрому. Об этом заявил представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, его слова передает РИА Новости.

«Основным препятствием для завершения разгрома ИГ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег», — заявил он. Конашенков указал, что 28 сентября около 300 джихадистов по дороге к городу Эль-Карьятейн объехали все скрытые посты сирийской армии, а это возможно только при наличии обработанных данных воздушной разведки.

Кроме того, он рассказал: за последние несколько дней боевики провели несколько операций в 50-километровой зоне вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. «Той самой, где расположена "военная миссия США", куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов», — пояснил представитель Минобороны.

Тем не менее каких-либо конкретных доказательств своих слов Конашенков не привел.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

24 сентября Минобороны России заявило, что подразделения специального назначения ВС США «обеспечивают беспрепятственное продвижение» СДС через боевые порядки террористов. В качестве доказательства был приведен фотоснимок, на котором, по версии министерства, изображены позиции ИГ и несколько машин Hummer.

До 2014 года, когда возникло ИГ, американские вооруженные силы передали иракской армии множество бронеавтомобилей Hummer. В 2014 году во время боевых действий на территории Ирака джихадисты смогли захватить несколько тысяч единиц этой техники. Машины Hummer нередко использовались ИГ, например, в качестве «истишхад-автомобилей»: их обшивали листами брони, начиняли взрывчаткой и применяли для прорыва укреплений.