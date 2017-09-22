Лавров поведал о стремлении США помешать борьбе с терроризмом в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит Вашингтону на попытки помешать борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом он рассказал во время встречи с сирийским коллегой Валидом Муаллемом на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в пятницу, 22 сентября, передает РИА Новости.

По его словам, Россия регулярно контактирует с Госдепартаментом и Пентагоном. В этих беседах российская сторона ясно дала понять американцам, что «если с территорий, которые близки к американским "друзьям", или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции», — подчеркнул министр.

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Ранее в пятницу Лавров заявил, что администрация бывшего президента США Барака Обамы заложила мину под отношения Москвы и Вашингтона. «Предыдущая администрация поступила по-мелочному, мстительно, заложив эту мину замедленного действия под российско-американские отношения. Я не ожидал такого от лауреата Нобелевской премии мира. Но он, в общем-то, проявил себя, и это до сих пор сказывается»», — отметил он.

Также Лавров посетовал на складывающееся сегодня положение дел, при котором Москву делают ответственной за решение всех конфликтов. «Вы как-то в одну кучу — и Корея, и Иран, и Сирия, и Украина, и все это проблема российско-американских отношений. Мне как-то не очень нравится, что некоторые политики во всем назначают ответственной Россию. Вот Россия и Китай должны северокорейскую проблему решить, Россия должна по Сирии сделать то-то и то-то. Нас же назначают ответственными за другие кризисы, вплоть даже до йеменского, к которому мы вообще отношения не имеем», — отметил министр.

22 сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем обвинил Вашингтон в оказании помощи террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Делается это, по его мнению, из-за недовольства Соединенных Штатов прогрессом на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию.