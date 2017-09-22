Лавров пожаловался на попытки сделать Россию ответственной за все

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетовал, что ему не нравится складывающееся сегодня положение дел, при котором Москву делают ответственной за решение всех конфликтов. Такое заявление он сделал в пятницу, 22 сентября, на пресс-конференции в ООН, передает РИА Новости.

«Вы как-то в одну кучу — и Корея, и Иран, и Сирия, и Украина, и все это проблема российско-американских отношений. Мне как-то не очень нравится, что некоторые политики во всем назначают ответственной Россию. Вот Россия и Китай должны северокорейскую проблему решить, Россия должна по Сирии сделать то-то и то-то. Нас же назначают ответственными за другие кризисы, вплоть даже до йеменского, к которому мы вообще отношения не имеем», — отметил министр.

В частности, глава МИД заявил, что для эффективного завершения ликвидации террористов в Сирии нужно взаимодействие между российскими и американскими военными, но последним это запрещено «законом о бюджетных ассигнованиях Конгресса для Пентагона».

«Почему? А потому что такие законодатели, которым важно не решать конфликты в разных точках мира и не развивать выгодные для американского бизнеса отношения с Россией, а делать политические сигналы. Вот они сделали этот сигнал, до сих пор с ним живем», — приводит «Интерфакс» слова Лаврова.