Лавров назвал виновников ухудшения отношений между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции в ООН заявил, что администрация бывшего президента США Барака Обамы заложила мину под отношения Москвы и Вашингтона. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает РИА Новости.

«Российско-американские отношения страдают не из-за того, что есть конфликты, а из-за того, что предыдущая администрация поступила по-мелочному, мстительно, заложив эту мину замедленного действия под российско-американские отношения. Я не ожидал такого от лауреата Нобелевской премии мира. Но он, в общем-то, проявил себя, и это до сих пор сказывается», — заявил он.

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Ранее в пятницу Лавров посетовал, что ему не нравится складывающееся сегодня положение дел, при котором Москву делают ответственной за решение всех конфликтов. «Вы как-то в одну кучу — и Корея, и Иран, и Сирия, и Украина, и все это проблема российско-американских отношений. Мне как-то не очень нравится, что некоторые политики во всем назначают ответственной Россию. Вот Россия и Китай должны северокорейскую проблему решить, Россия должна по Сирии сделать то-то и то-то. Нас же назначают ответственными за другие кризисы, вплоть даже до йеменского, к которому мы вообще отношения не имеем», — отметил министр.