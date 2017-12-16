США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом

Новые вооруженные формирования «Новая сирийская армия» создаются у лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов. Об этом со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии пишут РИА Новости.

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После завершения курса подготовки новые формирования планируется перебросить на юг Сирии для участия в боевых действиях против правительственной армии.

Как сообщается, костяк новой группировки составляют боевики запрещенной России организации «Исламское государство».

11 декабря Россия начала процесс вывода своих войск из Сирии. Приказ об этом отдал президент России Владимир Путин.

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