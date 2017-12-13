Боевики побежденного ИГ атаковали Дамаск

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали район ат-Тадамон на юге Дамаска. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов со ссылкой на агентство Amaq.

По словам представителей ИГ, они захватили несколько ключевых позиций в районе. В ходе столкновений были убиты и ранены несколько сирийских военных.

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11 декабря президент России Владимир Путин посетил военную базу в сирийском Хмеймиме, где приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Он отметил, что Вооруженные силы России и армия Сирии за два с небольшим года «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов».

Путин тогда заявил, что если боевики «вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

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