Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов

Россия примет эффективные ответные меры в случае возможных вылазок террористов. Об этом заявил президент Владимир Путин после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Анкаре, передает РИА Новости.

Ранее 11 декабря Путин посетил военную базу в сирийском Хмеймиме, где приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Он отметил, что вооруженные силы России и армия Сирии за два с небольшим года «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». Путин тогда заявил, что если боевики «вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

Путин прокомментировал прошедшие переговоры с Эрдоганом. «Мы обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию стратегических торгово-экономических и военно-технических проектов. А также обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня, при этом акцент был сделан на резко обострившейся ситуации в ближневосточном урегулировании и на сирийских делах».

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что намерен еще раз встретиться в Сочи с российским коллегой для обсуждения сирийского урегулирования.