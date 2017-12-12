Кремль оценил возможность контрнаступления ИГ в Сирии

Временные пункты базирования российских военных в Тартусе и Хмеймиме необходимы для реагирования на возможные провокации со стороны боевиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 12 декабря. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Президент подчеркнул, что в Сирии террористы могут пытаться поднимать голову, но в этих случаях по ним будут наноситься сокрушительные удары в том объеме и такой силы, которые они доселе не видели», — напомнил Песков.

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Однако операция по освобождению территории ближневосточного государства от террористов завершена, поэтому в использовании там широкомасштабного боевого потенциала России нет необходимости, отметил представитель Кремля. «Просто нет объекта для использования такого потенциала. Поэтому верховный главнокомандующий и принял решение о выводе [войск]», — пояснил он.

Комментируя возможность контрнаступления радикалов по аналогии с Пальмирой, пресс-секретарь президента указал на существенные отличия нынешней ситуации.

Накануне президент России Владимир Путин во время посещения базы в Хмеймиме приказал вывести войска из Сирии.

6 декабря Москва объявила о полном освобождении Сирии от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). ВКС были введены на территорию республики в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска. В марте следующего года Путин принял решение о выводе большей части группировки в связи с успешным выполнением задач.