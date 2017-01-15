СМИ узнали об остающихся в Сирии российских средствах ПВО

После сокращения группировки Вооруженных сил России в Сирии на авиабазе Хмеймим сохранится мощная система противовоздушной обороны. Об этом «Интерфаксу» в воскресенье, 15 января, сообщил информированный источник.

«От ударов с воздуха аэродром Хмеймим по-прежнему будут прикрывать зенитные ракетные системы С-400, а также современные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь"», — отметил собеседник агентства.

По его словам, весь периметр аэродрома, находящийся под присмотром военной полиции, оборудован самыми современными техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения.

Источник также рассказал, что прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами «Бастион» с крылатыми ракетами.

Собеседник «Интерфакса» добавил, что пункт ВМФ в Тартусе планируется модернизировать до уровня, который позволит заходить туда крейсерам. «Это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов: от тральщика до крейсера», — подчеркнул он.

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О сокращении российской группировки в Сирии было объявлено в конце декабря 2016 года. «Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике военного, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом», — сказал тогда президент Владимир Путин.

В январе в Минобороны отмечали, что шесть бомбардировщиков Су-24 отправлены из Сирии в Россию, а корабельная авианосная группа Северного Флота начала возвращаться из Средиземного моря в Североморск.

30 декабря в Сирии начал действовать режим прекращения огня.